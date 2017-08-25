В Ереване состоялись переговоры между президентами Туркменистана и Армении

В Ереване прошли переговоры между президентом Армении Сержем Саргсяном и президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, прибывшим в армянскую столицу с официальным визитом.

После официальной церемонии встречи и фотографирования на фоне государственных флагов Серж Саргсян и Гурбангулы Бердымухамедов провели встречи в формате «один на один» и в расширенном составе правительственных делегаций.

Стороны обсудили вопросы развития партнерства в торгово-экономической сфере, в области культурно-гуманитарных контактов, а также обменялись мнениями по вопросам международной и региональной политики, представляющим взаимный интерес.

На встрече было отмечено, что обе страны выступают за упрочение всеобщего мира, стабильности и безопасности, укрепление роли ООН, соблюдение общепризнанных норм международного права и устава ООН.

Стороны подтвердили готовность к предметному сотрудничеству в противодействии современным вызовам и угрозам, таким как международный терроризм, незаконный оборот наркотиков, трансграничная преступность.

Одним из важных вопросов на переговорах было налаживание прямого авиасообщения между Ашхабадом и Ереваном. По мнению сторон, в будущем можно было бы расширить географию полетов в направлении третьих стран на основе соответствующего меморандума о взаимопонимании между представителями авиационных ведомств двух стран и межправительственного соглашения о воздушном сообщении.

После завершения переговоров состоялась церемония подписания двусторонних документов. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Республики Армения Сержа Саргсян скрепили своими подписями совместное заявление.

В присутствии глав государств были подписаны соглашение о сотрудничестве в сфере туризма, программа сотрудничества в области культуры и искусства на 2018-2020 годы, программа сотрудничества между министерствами иностранных дел Туркменистана и Армении на 2018-2019 годы, меморандум о взаимопонимании по обмену финансово-разведывательной информацией, касающейся легализации доходов, полученных преступных путем, и финансирования терроризма, и меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в спортивной сфере.

Также стороны заключили соглашения о научно-техническом сотрудничестве между Институтом сейсмологии и физики атмосферы Академии наук Туркменистана и Институтом геофизики и инженерной сейсмологии Национальной академии наук Республики Армения, между Туркменским государственным университетом имени Махтумкули и Ереванским государственным университетом, между Туркменским сельскохозяйственным университетом и Национальным аграрным университетом Армении. Между Институтом международных отношений МИД Туркменистана и Дипломатической школой МИД Армении был подписан меморандум о сотрудничестве.

После подписания двусторонних документов главы Туркменистана и Армении выступили с обращениями к представителям СМИ.

По завершении переговоров президент Гурбангулы Бердымухамедов встретился с премьер-министром Армении Кареном Карапетяном, а также посетил Национальное собрание Армении, где состоялся его диалог со спикером армянского парламента Арой Баблояном.

Вечером того же дня президент Армении дал официальный ужин в честь главы Туркменистана, на котором лидеры двух стран выступили с речами. По его завершении президенты Гурбангулы Бердымухамедов отбыл на родину.

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