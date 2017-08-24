|24.08.17 09:40
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Президент Туркменистана пригласил президента Монголии на открытие Азиады-2017
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в ходе телефонного разговора пригласил президента Монголии Халтмаагийна Баттулгу на открытие V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в сентябре этого года в Ашхабаде.
Глава Туркменистана поздравил монгольского лидера с победой на выборах и вступлением в должность президента Монголии, пожелав ему на высшем государственном посту крепкого здоровья и достижения всех намеченных целей.
В ходе разговора собеседники подчеркнули традиционно дружественный характер взаимоотношений, выстраиваемых на равноправной и конструктивной основе, и располагающих большим потенциалом.
Обозначив в числе приоритетных направлений сотрудничества торгово-экономическую сферу, главы двух государств высказались за налаживание продуктивных связей в различных отраслях, а также по линии деловых кругов.
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