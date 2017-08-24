Президенты Туркменистана и Армении проведут переговоры в Ереване Президент Армении Серж Саргсян проведет переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, прибывшим в Ереван с официальным визитом. Визит туркменского лидера призван придать новый импульс развитию межгосударственного диалога и конкретизировать подходы к дальнейшему выстраиванию туркмено-армянского взаимовыгодного сотрудничества. В ходе встречи главы Туркменистана и Армении обсудят вопросы расширения партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес. По итогам предстоящих переговоров на высшем уровне ожидается подписание пакета двусторонних документов. © TURKMENISTAN.RU, 2017