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24.08.17 08:32

Президенты Туркменистана и Армении проведут переговоры в Ереване

Президент Армении Серж Саргсян проведет переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, прибывшим в Ереван с официальным визитом.

Визит туркменского лидера призван придать новый импульс развитию межгосударственного диалога и конкретизировать подходы к дальнейшему выстраиванию туркмено-армянского взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе встречи главы Туркменистана и Армении обсудят вопросы расширения партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

По итогам предстоящих переговоров на высшем уровне ожидается подписание пакета двусторонних документов.

 

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