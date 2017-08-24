|24.08.17 08:32
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Президенты Туркменистана и Армении проведут переговоры в Ереване
Президент Армении Серж Саргсян проведет переговоры с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, прибывшим в Ереван с официальным визитом.
Визит туркменского лидера призван придать новый импульс развитию межгосударственного диалога и конкретизировать подходы к дальнейшему выстраиванию туркмено-армянского взаимовыгодного сотрудничества.
В ходе встречи главы Туркменистана и Армении обсудят вопросы расширения партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.
По итогам предстоящих переговоров на высшем уровне ожидается подписание пакета двусторонних документов.
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