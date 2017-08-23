Туркменская компания «Туркмен ак ел» стала официальным спонсором Азиады-2017

Туркменская компания «Туркмен ак ел» («Туркменский счастливый путь») стала официальным спонсором Азиады-2017. Об этом сообщает Исполнительный комитет V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Эта компания известна как опытный партнер, предоставляющий широкий спектр услуг в сфере перевозки грузов и комплексной логистики по различным отраслям промышленности.

В качестве спонсора игр компания будет сотрудничать с Исполнительным комитетом Азиады-2017 и его партнерами в планировании и оптимизации логистических услуг.

© TURKMENISTAN.RU, 2017