Два объекта Олимпийского городка Ашхабада попали в Книгу рекордов Гиннесса. Это удостоверяют соответствующие сертификаты, согласно которым изображение коня, украшающее трибуну Олимпийского стадиона, является самым большим в мире архитектурным изображением коня, а Центр водных видов спорта Олимпийского городка – самым большим в мире крытым плавательным бассейном.

Согласно произведенным измерениям для фиксации параметров перед внесением в Книгу рекордов Гиннесса, высота монументального изображения скакуна составляет 40,05 метра (131 фут 4,9 дюйма), длина – 37,69 метра (123 фута 7,9 дюймов) и ширина – 40,24 метра (132 фута 0,6 дюйма).

Центр водных видов спорта рассчитан на 5 тысяч зрителей. В его стенах разместились четыре бассейна различной площади, предназначенные для проведения соревнований и тренировок спортсменов. Согласно замерам, общая площадь бассейнов комплекса составляет 4 тысячи 976,65 квадратных метра (53568 квадратных футов).

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