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21.08.17 09:01

На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 18 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 18 сделок на 3 миллиона 988 тысяч долларов США.

Так, предприниматели из Афганистана закупили сжиженный газ (производства госконцерна «Туркменгаз»), а бизнесмены из ОАЭ приобрели технический йод (производства госконцерна «Туркменхимия»).

Помимо этого коммерсантам из России и Турции были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, трикотажные изделия, пряжа хлопчатобумажная и хозяйственная вата.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили продовольственную пшеницу на сумму 441 тысяча манатов.

 

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