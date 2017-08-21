На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 18 сделок На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 18 сделок на 3 миллиона 988 тысяч долларов США. Так, предприниматели из Афганистана закупили сжиженный газ (производства госконцерна «Туркменгаз»), а бизнесмены из ОАЭ приобрели технический йод (производства госконцерна «Туркменхимия»). Помимо этого коммерсантам из России и Турции были реализованы гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия, трикотажные изделия, пряжа хлопчатобумажная и хозяйственная вата. На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили продовольственную пшеницу на сумму 441 тысяча манатов. © TURKMENISTAN.RU, 2017