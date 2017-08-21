В Туркменистане открылся первый приют для бездомных кошек и собак

Центр оказания помощи бездомным животным «Остров надежды» получил официальную регистрацию в Туркменистане. Об этом сообщает корреспондент Turkmenistan.ru. Центру выдан патент на открытие частного предприятия кинологического профиля, зафиксирован его юридический адрес и открыт банковский счет.

Инициатором создания и руководителем центра является жительница дачного поселка под Ашхабадом Татьяна Гальберг. Сейчас на даче Татьяна, ее муж Николай и две дочери – Ира и Катя, содержат более 100 собак и около 50 кошек, подобранных с улиц.

Большую помощь в создании центра «Остров надежды» помогли туркменские министерства и ведомства. Так, Минэкономразвития помогло с оформлением нужных документов, Госкомитет по охране окружающей среды и земельным ресурсам выделяет земельный участок под Ашхабадом для строительства вольеров и другой инфраструктуры, а Министерство здравоохранения и медицинской промышленности и Министерство сельского хозяйства и Министерство водного хозяйства бесплатно передали центру медикаменты, перевязочные средства и т. д. Также помощь центру пообещали оказать Минкомхоз и Союз промышленников и предпринимателей Туркменистана.

В перспективе Татьяна Гальберг предполагает открыть гостиницу для животных, хозяева которых уезжают в командировку или в отпуск, тренировочную площадку для кинологической работы, кабинет ветеринарной помощи, а также организовать просветительскую работу.

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