В столице Туркменистана решают проблему автомобильных парковок

В Ашхабаде в целях оптимизации транспортного движения и расширения городского парковочного пространства ведется активное строительство автостоянок.

В последние годы в туркменской столице сдано в эксплуатацию 615 автостоянок, рассчитанных на 88139 автомобилей. Из них 34 стоянки многоуровневые, 249 – открытого типа и 332 – в нижних ярусах жилых домов.

Для разгрузки ашхабадской автотранспортной системы построены перехватывающие парковки. Так, на северном направлении на трассе Ашхабад-Дашогуз построена автостоянка на 759 мест, на восточном направлении, на трассе Ашхабад-Мары – автостоянка на 1258 мест, в западном направлении – парковка на 14400 мест, и еще одна перехватывающая парковка на 1400 мест построена в районе Ак бугдай под Ашхабадом. Иногородние водители, оставив свой автомобиль при въезде в Ашхабад, могут добраться в нужное место на общественном транспорте.

Еще 5-10 лет назад проблема парковок в Ашхабаде стояла довольно остро. В настоящее время деятельность городских властей направлена на то, чтобы каждый автовладелец в Ашхабаде имел свое парковочное место.

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