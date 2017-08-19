В туркменском посольстве в Минске прошел семинар по международному сотрудничеству в сфере энергетики

Посольство Туркменистана в Республике Беларусь организовало семинар, посвященный председательству Туркменистана в Конференции по Энергетической Хартии в 2017 году.

Гостями туркменской дипломатической миссии в этот день стали представители Министерства иностранных дел и Министерства энергетики Республики Беларусь, дипломатический корпус, аккредитованный в Минске, руководители высших учебных заведений, журналисты местных средств массовых информации, а также туркменские студенты обучающиеся в минских вузах.

Участники семинара по теме «Сотрудничество в энергетической области – фактор стабильного и поступательного хода мировых процессов в XXI веке» отметили широкую поддержку международной общественности инициатив Туркменистана в сфере энергетики и обсудили приоритетные направления международной энергетической деятельности.

В ходе семинара его участники были ознакомлены с концепцией председательства Туркменистана в Конференции по Энергетической Хартии в 2017 году – документом, в котором изложены приоритетные направления международной деятельности в области энергетики. В рамках семинара для гостей была организована выставка книг и демонстрация видеоматериалов о Туркменистане.

© TURKMENISTAN.RU, 2017