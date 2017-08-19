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19.08.17 10:25

Утверждена государственная программа развития социально-гуманитарных наук в Туркменистане

В Туркменистане утверждена государственная программа развития социально-гуманитарных наук и план мероприятий по ее реализации. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает Академии наук Туркменистана совместно с соответствующими министерствами и отраслевыми ведомствами обеспечить реализацию этой государственной программы.

Согласно тексту постановления, программа принята в целях обеспечения социально-экономического прогресса страны, содействия гармоничному духовно-культурному развитию общества, совершенствования общественных отношений и интеллектуального потенциала, изучения и популяризации историко-культурных ценностей, наращивания эффективности научно-образовательной деятельности.

 

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