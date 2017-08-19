Утверждена государственная программа развития социально-гуманитарных наук в Туркменистане В Туркменистане утверждена государственная программа развития социально-гуманитарных наук и план мероприятий по ее реализации. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Документ предписывает Академии наук Туркменистана совместно с соответствующими министерствами и отраслевыми ведомствами обеспечить реализацию этой государственной программы. Согласно тексту постановления, программа принята в целях обеспечения социально-экономического прогресса страны, содействия гармоничному духовно-культурному развитию общества, совершенствования общественных отношений и интеллектуального потенциала, изучения и популяризации историко-культурных ценностей, наращивания эффективности научно-образовательной деятельности. © TURKMENISTAN.RU, 2017