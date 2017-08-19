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19.08.17 09:53

В Туркменистане создана Межведомственная комиссия по вопросам трудоустройства молодежи

В Туркменистане создана Межведомственная комиссия по вопросам трудоустройства молодых специалистов. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ предписывает вышеуказанной комиссии вести систематический анализ вопросов трудоустройства молодежи – выпускников учебных заведений Туркменистана и зарубежных государств, принимать меры по обеспечению их рабочими местами, а также вносить в правительство необходимые предложения.

Комиссия будет проводить свои заседания не реже одного раза в месяц. Данная мера принимается в целях улучшения в стране социальной защиты и обеспечения трудовой занятости молодежи.

 

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