В Ашхабаде состоялось заседание туркмено-пакистанской межправкомиссии

В Ашхабаде состоялось очередное заседание Межправительственной туркмено-пакистанской комиссии. В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества и конкретизировали его приоритетные направления.

Стороны отметили динамичный характер партнерства и выразили уверенность, что нынешняя встреча будет способствовать укреплению контактов в экономической, торговой, научно-технической и гуманитарной сферах. Участники заседания также высказались за диверсификацию сотрудничества в транспортной сфере и активизацию работ по организации поставок туркменской электроэнергии в Пакистан.

Отдельной темой обсуждения стали вопросы наращивания сотрудничества в топливно-энергетическом секторе и в частности в сфере строительства газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия.

В завершение заседания Межправительственной туркмено-пакистанской комиссии был подписан итоговый протокол. Отмечая результативность нынешней встречи, ее участники подчеркнули, что данный документ позволит значительно расширить рамки двустороннего взаимодействия.

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