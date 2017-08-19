Астраханские студенты приветствуют Азиаду-2017

Начало отсчета 30 дней до начала V Азиатских играх в закрытых помещениях и по боевым искусствам туркменская студенческая диаспора в Астрахани отметила проведением однодневного шахматного турнира под девизом «Шахматы – гимнастика для ума». Турнир прошел при организационной поддержке Консульства Туркменистана в Российской Федерации (г. Астрахань), а также Министерства международных и внешнеэкономических связей Астраханской области.

Почувствовать сопричастность к грядущему спортивному празднику помогли продемонстрированные видеоматериалы, посвященные Азиаде-2017, выступления организаторов и почетных гостей турнира.

Своих представителей на соревнования делегировали Астраханский государственный университет, Астраханский технический государственный университет и Астраханский государственный медицинский университет. Гимнастические упражнения для ума выявили своих заслуженных победителей. В то же время большое число российских и туркменских студентов астраханских вузов узнали больше о грандиозном континентальном спортивном форуме в Ашхабаде, до начала которого остались считанные дни.

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