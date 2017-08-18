Президент Туркменистана принял участие в массовом велопробеге

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге, а также в открытии новых объектов в Ашхабаде, приуроченных к началу отсчета 30 дней до V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Велопробег во главе с президентом страны стартовал в предгорьях Копетдага на юге Ашхабада и проследовал до улицы Анкара.

На улице Анкара глава государства принял участие в церемонии открытия жилого комплекса нефтегазовой отрасли. Общая стоимость проекта, реализованного за счет финансовых средств нефтегазового комплекса и частных инвестиций, составила более 220 миллионов манатов. Здесь по заказу ТЭК построены Дом здоровья, Дом быта и два 12-этажных 72-квартирных жилых дома с подземной автостоянкой.

Также по маршруту следования велопробега Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в открытии Центра общественных организаций, где разместились две политические партии – Демократическая партия и Аграрная партия, а также Национальный центр профсоюзов, Союз женщин, Молодёжная организация имени Махтумкули и Фонд мира Туркменистана.

Выступая на церемонии открытия центра, глава государства высоко оценил роль общественных организаций в общественно-политической жизни страны, проведении прогрессивных демократических преобразований в государстве и обществе.

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