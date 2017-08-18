В Туркменистане отметили День дыни и спортивный праздник

В Туркменистане отметили День туркменской дыни и начало отсчета 30 дней до начала V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Главные праздничные мероприятия, в которых принял участие президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, прошли в Олимпийском городке Ашхабада. Здесь состоялась выставка туркменской бахчевой продукции и национальных блюд стран – участниц Азиады-2017. Гости праздника могли здесь же попробовать туркменские дыни и арбузы, а также понравившиеся им национальные блюда.

Под флагом каждой страны было представлено от 4 до 6 кулинарных шедевров. В гастрономическом шоу «участвовали» блюда 46 народов Азии, 18 – Океании, а также блюда Турции и Азербайджана, которые в играх не участвуют, но имеют давнюю кулинарную славу.

Организовать праздник национальных блюд Азиады-2017 помогли около двух десятков ресторанов из системы Союза промышленников и предпринимателей Туркменистана. В заключение состоялись гала-концерт звезд зарубежной и туркменской эстрады, а также праздничный фейерверк.

Мероприятия, посвященные Дню туркменской дыни и 30-дневному отсчету до начала V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, прошли во всех регионах Туркменистана.

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