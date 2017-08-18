Туркменские паломники вылетели в Саудовскую Аравию для совершения хаджа

Группа туркменских паломников из 160 человек вылетела специальным рейсом службы «Туркменховаеллары» в Королевство Саудовская Аравия для совершения хаджа к святыням Мекки и Медины. Туркменские паломники вместе с миллионами мусульман всего мира выполнят священные обряды у камня Каабы в Мекке и совершат намаз у могилы пророка Мухаммеда в Медине.

Накануне президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал распоряжение, предписав службе «Туркменховаеллары» за счет собственных средств осуществить специальные рейсы самолета «Боинг 737-800» для доставки туркменских паломников в Саудовскую Аравию и обратно.

© TURKMENISTAN.RU, 2017