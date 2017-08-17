Альпинисты из Ашхабада подняли флаг Туркменистана и символ V Азиатских игр на Памире

Альпинисты из Туркменистана в ходе экспедиции на Памир водрузили туркменский флаг и символ V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам на пик Абу Али ибн Сина, высота которого составляет 7134 метра.

В состав экспедиции вошли опытные скалолазы – члены ашхабадского альпинистского клуба «Агама», которые уже имеют опыт восхождения на семитысячники – пик Хан-Тенгри в Казахстане и тот же пик Абу Али ибн Сина.

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