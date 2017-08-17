Президент Туркменистана провел переговоры с главой компании Cifal

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял главу французской компании Cifal Жиля Реми. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего взаимодействия в нефтегазовом секторе, промышленном и гражданском строительстве, а также в области оказания консалтинговых услуг.

Стороны также обсудили ход реализации ряда крупных инфраструктурных проектов национального и международного значения, в том числе строительство транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).

Руководитель Cifal проинформировал главу государства о ведущейся работе по проектированию ТАПИ на территориях Исламской Республики Афганистан и Исламской Республики Пакистан, которая выполняется совместно с компанией ILF (ФРГ).

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