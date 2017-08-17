Президент Туркменистана принял главу группы компаний «Арети»

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял главу международной группы компаний «Арети» Игоря Макарова, прибывшего в Ашхабад для участия в торжествах по случаю отсчета 30 дней до старта V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы продвижения двусторонних проектов, реализуемых в различных сферах, включая нефтегазовый сектор и строительство.

Российский бизнесмен проинформировал главу государства о ведущихся на объектах работах и отметил перспективность туркменского рынка, где для иностранного бизнеса созданы благоприятные условия.

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