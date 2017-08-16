В Нью-Дели состоялась заседание туркмено-индийской межправительственной комиссии

В МИД Индии состоялась шестое заседание Туркмено-индийской межправительственной комиссии по торговому, экономическому, научному и технологическому сотрудничеству. Для участия в заседании в Нью-Дели прибыла делегация Туркменистана.

В ходе встречи были обсуждены возможности расширения туркмено-индийского сотрудничества в сферах энергетики, транспорта, связи, в химической промышленности и сельскохозяйственной отрасли.

Большое внимание участники заседания уделили вопросам взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. В частности, стороны подчеркнули актуальность развития партнерства в области науки, культуры, образования, здравоохранения, туризма и спорта. В завершение заседания стороны подписали соответствующий протокол.

Делегация Туркменистана также провела встречи с вице-президентом Индии Муппаварапу Венкаях Найду, министром финансов и по делам корпораций и обороны Индии Аруном Джейтли, министром транспорта, автомобильных дорог и судоходства Нитином Гадкари, а также государственным министром нефти и природного газа Дхармендрой Прадханом.

В ходе этих встреч были обсуждены актуальные вопросы межгосударственного взаимодействия в политической и торгово-экономической сферах.

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