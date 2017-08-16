Президент Туркменистана принял верительные грамоты от нового посла Пакистана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Пакистан Мурада Ашрафа Джанджуа, вручившего главе государства верительные грамоты.

В рамках встречи состоялся заинтересованный обмен мнениями по ключевым аспектам двусторонних отношений, упрочению которых служит установившийся доверительный туркмено-пакистанский диалог на высшем уровне.

Отдельной темой встречи стало обсуждение возможностей дальнейшего наращивания темпов строительства транснационального газопровода Туркменистан – Афганистан – Пакистан – Индия (ТАПИ).

Подтвердив заинтересованность своей страны в прокладке газопровода ТАПИ, посол выразил уверенность, что реализация этого грандиозного проекта будет способствовать развитию экономического взаимодействия в региональном и глобальном измерениях. Дипломат также отметил важность проекта по поставке в Пакистан туркменской электроэнергии.

Президент Туркменистана и пакистанский полпред также обсудили ряд вопросов, касающихся диверсификации торгово-экономического сотрудничества, развития культурно-гуманитарных связей, взаимодействия по линиям науки, образования, здравоохранения и спорта.

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