Военные и правоохранительные ведомства Туркменистана переведены на усиленный режим работы

Военные и правоохранительные ведомства Туркменистана переведены с 17 августа по 27 сентября этого года на усиленный режим работы, в связи с проведением V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Как передает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru, соответствующее распоряжение на Государственном совете безопасности Туркменистана подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

Открывая заседание, глава государства отметил, что 17 сентября этого года в Ашхабаде состоится церемония открытия V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, и в этот период ожидаются визиты многочисленных высокопоставленных гостей – глав государств, представителей международных организаций и других ответственных лиц.

«Туркменистан в качестве страны, принимающей у себя игры, должен обеспечить полную безопасность на время их проведения. В данной связи с 17 августа по 27 сентября во всех регионах страны объявляется усиленный режим работы военных и правоохранительных органов», – заявил Гурбангулы Бердымухамедов.

На этот период все силовые структуры переходят на круглосуточный порядок работы, границы подлежат закрытию, визовый порядок ограничивается, усиливается таможенный контроль.

В связи с установленным порядком принимаются и другие меры, в частности, в целях обеспечения безопасности проведения предстоящих игр, разрешения на въезд в страну и выезд за рубеж будут даны лицам по вопросам частного и социального характера, а также для участия в ранее согласованных международных мероприятиях. В исключительных случаях эти вопросы будут рассматриваться специальной комиссией.

Все международные выставки и мероприятия, запланированные в Ашхабаде на данный период, будут перенесены на более поздние сроки.

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