|15.08.17 08:39
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В столице Туркменистана открылась выставка уникальных находок эпохи бронзы
В Музее изобразительных искусств Туркменистана состоялась церемония открытия выставки уникальных мозаичных панелей, обнаруженных несколько лет назад во время раскопок памятника эпохи бронзы Гонур-депе.
Экспедиция под руководством знаменитого археолога, академика Виктора Сарианиди, нашедшая эти артефакты, передала их в Музей изобразительных искусств, и в течение трех лет туркменские реставраторы, поддержанные Фондом посла США по сохранению культурного наследия, проводили работы по реконструкции этих находок. Такие орнаментальные и сюжетные мозаичные композиции не имеют аналогов в искусстве Древнего Востока, поэтому их открытие можно считать научной сенсацией.
Восстановление собранных мозаичных композиций осуществлено сотрудниками двух государственных историко-культурных заповедников – «Древний Мерв» и «Абиверд» при содействии приглашенных специалистов Государственного научно-исследовательского института реставрации Министерства культуры России.
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