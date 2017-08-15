В столице Туркменистана открылась выставка уникальных находок эпохи бронзы

В Музее изобразительных искусств Туркменистана состоялась церемония открытия выставки уникальных мозаичных панелей, обнаруженных несколько лет назад во время раскопок памятника эпохи бронзы Гонур-депе.

Экспедиция под руководством знаменитого археолога, академика Виктора Сарианиди, нашедшая эти артефакты, передала их в Музей изобразительных искусств, и в течение трех лет туркменские реставраторы, поддержанные Фондом посла США по сохранению культурного наследия, проводили работы по реконструкции этих находок. Такие орнаментальные и сюжетные мозаичные композиции не имеют аналогов в искусстве Древнего Востока, поэтому их открытие можно считать научной сенсацией.

Восстановление собранных мозаичных композиций осуществлено сотрудниками двух государственных историко-культурных заповедников – «Древний Мерв» и «Абиверд» при содействии приглашенных специалистов Государственного научно-исследовательского института реставрации Министерства культуры России.

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