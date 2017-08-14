На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 25 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 25 сделок на общую сумму около 11 миллионов долларов США.

Так, предприниматели из Афганистана закупили произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов автобензин различных марок и дизельное топливо, а представители деловых кругов ОАЭ – технический йод госконцерна «Туркменхимия».

Помимо этого, коммерсантам из России, ОАЭ, Турции, Пакистана и Афганистана были реализованы хлопковое масло, хлопчатобумажные ткань и пряжа, джинсовая ткань и корень солодки.

За манатные средства бизнесмены России и Швейцарии приобрели хлопковое масло и овечью шерсть на общую сумму более 3 миллионов 300 тысяч манатов. На внутренний рынок туркменские предприниматели закупили продовольственную пшеницу на 63 тысячи манатов.

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