В национальной туристической зоне «Аваза» отметили День Каспийского моря

В национальной туристической зоне «Аваза» состоялись мероприятия, посвященные Дню Каспийского моря. В ходе научной конференции экологи, представители природоохранных структур и отраслевых ведомств, чья деятельность связана с Каспием, а также сотрудники диппредставительств и международных организаций обсудили вопросы развития международного сотрудничества в деле решения проблем Каспийского моря.

Также в рамках Дня Каспийского моря работала передвижная выставка экспонатов из фондов историко-краеведческого музея города Туркменбаши, состоялись соревнования по футболу, волейболу и теннису с участием школьников приморского города и юных отдыхающих.

Участники праздничных мероприятий во второй половине дня собрались в конференц-зале отеля «Даянч», где состоялась церемония вручения призов авторам лучших детских рисунков, посвященных природе Каспийского моря.

Завершил праздник Каспия концерт детских творческих коллективов, основную программу которого составили национальные танцы и песни народов прикаспийских стран.

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