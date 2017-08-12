Компания Hyundai Engineering будет спонсором Азиады-2017

Южнокорейская компания Hyundai Engineering будет официальным спонсором V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые пройдут в сентябре этого года в Ашхабаде. Об этом объявил Исполнительный комитет по подготовке к играм.

Hyundai Engineering является членом Hyundai Motor Group, одной из ведущих в мире компаний. Помимо участия с 2009 года в инженерных проектах на территории Туркменистана, Hyundai Engineering, на протяжении многих лет способствует развитию туркменского спорта и является официальным спонсором местной футбольной команды «Чандыбиль».

Помимо Hyundai Engineering, спонсорами V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам также выступили компании Mastercard, Dragon Oil, СNPC и «Туркменховаеллары».

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