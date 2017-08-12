Центробанк Туркменистана выпустил золотые и серебряные монеты в честь V Азиатских игр Центральный банк Туркменистана выпустил золотые и серебряные памятные монеты достоинством 100 манатов в честь V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам. На лицевой стороне обеих монет в центре изображена эмблема игр. На оборотной стороне монет в центре расположен Государственный герб Туркменистана, по верхнему краю над ним надпись полукругом «TURKMENISTANYŇ MERKEZI BANKY» («Центральный банк Туркменистана»). В нижней части надпись «ÝÜZ MANAT» («сто манатов») указывающая на номинал монеты, и указана проба: на золотой – Au 916,7, на серебряной – Ag 925. © TURKMENISTAN.RU, 2017