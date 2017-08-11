В Ашхабаде обсудили вопросы участия команды беженцев в Азиаде-2017

В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) во главе с региональным координатором УВКБ ООН по Центральной Азии Ясуко Ода.

В ходе переговоров стороны обсудили ход подготовки к проведению в Туркменистане V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, а также вопросы участия команды беженцев в этих спортивных соревнованиях.

Ясуко Ода отметила уникальность данного события и выразила благодарность правительству Туркменистана за данное предложение, а также возможность участия в соревнованиях беженцев из Кении.

Она отметила гуманитарную активность Туркменистана, успешные результаты в решении проблем беженцев и лиц без гражданства и поделилась идеями и предложениями относительно гуманитарного взаимодействия в рамках Азиады-2017.

В ходе визита делегация регионального представительства УВКБ ООН встретилась с представителями Исполнительного комитета по подготовке V Азиатских игр и Национального олимпийского комитета Туркменистана.

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