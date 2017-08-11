Делегация Грузии провела переговоры в МИД Туркменистана В МИД Туркменистана состоялась встреча с делегацией Грузии, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом. В ходе переговоров стороны отметили положительную динамику политико-дипломатического взаимодействия, обсудили вопросы развития торгово-экономических связей, а также возможности реализации крупных проектов в данной области. Туркменская сторона выразила приверженность развитию сотрудничества со странами Кавказского региона. В ходе встречи стороны также обсудили вопросы активизации двустороннего взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. © TURKMENISTAN.RU, 2017