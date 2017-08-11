В Туркменистане создана межведомственная тендерная комиссия В Туркменистане, в целях усовершенствования порядка проведения тендеров по выбору поставщиков товаров для нужд бюджетных потребителей, создана межведомственная тендерная комиссия. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов. Согласно документу, обязанностью этой комиссии является выбор на тендерной основе поставщиков товаров, закупаемых на основе госзаказа для нужд министерств и ведомств, финансируемых государственным бюджетом Туркменистана. © TURKMENISTAN.RU, 2017