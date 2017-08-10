Пропустить навигацию.
 
Главная
RUS  ENG
Поиск:
 

10.08.17 10:19

Завершился официальный визит президента Туркменистана в Азербайджан

В завершение официального визита в Азербайджан, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил один из символов современного Баку – Центр Гейдара Алиева.

Туркменский лидер ознакомился с экспонатами музея Гейдара Алиева, а также с экспозицией по археологии, истории, народному творчеству Азербайджана.

Знакомясь с экспозицией ковров ручной работы, глава государства отметил сходство в технике ковроткачества, узорах и орнаментах, созданных туркменскими и азербайджанскими мастерицами.

«Это свидетельствует об общности нравственных ценностей и духовных ориентиров, культур и традиций двух соседних народов», – сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

По завершении знакомства с комплексом глава Туркменистана оставил памятную запись в Книге почетных гостей и направился международный аэропорт города Баку, откуда отбыл в Ашхабад.

 

© TURKMENISTAN.RU, 2017
Версия для печати
  
 

Copyright©2000-2017 Turkmenistan.ru