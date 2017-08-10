Завершился официальный визит президента Туркменистана в Азербайджан В завершение официального визита в Азербайджан, президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил один из символов современного Баку – Центр Гейдара Алиева. Туркменский лидер ознакомился с экспонатами музея Гейдара Алиева, а также с экспозицией по археологии, истории, народному творчеству Азербайджана. Знакомясь с экспозицией ковров ручной работы, глава государства отметил сходство в технике ковроткачества, узорах и орнаментах, созданных туркменскими и азербайджанскими мастерицами. «Это свидетельствует об общности нравственных ценностей и духовных ориентиров, культур и традиций двух соседних народов», – сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов. По завершении знакомства с комплексом глава Туркменистана оставил памятную запись в Книге почетных гостей и направился международный аэропорт города Баку, откуда отбыл в Ашхабад. © TURKMENISTAN.RU, 2017