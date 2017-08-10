|10.08.17 08:08
|
Президент Туркменистана встретился с главой парламента Азербайджана
Во второй день официального визита в Азербайджанскую Республику президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Милли меджлис, где встретился со спикером азербайджанского парламента Октаем Асадовым.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов двустороннего взаимодействия. Стороны отметили актуальность обмена опытом в области законотворчества, способствующего развитию плодотворного партнерства между парламентами Туркменистана и Азербайджана.
Как подчеркнул туркменский лидер, между двумя государствами нет неразрешимых вопросов. Туркменистан и Азербайджан выступают за решение проблем современности исключительно дипломатическим путем, в рамках общепризнанных норм международного права.
Гурбангулы Бердымухамедов особо указал на необходимость укрепления отношений между парламентами Туркменистана и Азербайджана в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, парламентских ассамблей ОБСЕ и Организации исламского сотрудничества.
© TURKMENISTAN.RU, 2017