В Баку состоялись переговоры между президентами Туркменистана и Азербайджана

В Баку состоялись переговоры между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым, прибывшим в азербайджанскую столицу с двухдневным официальным визитом.

После церемонии встречи главы двух дружественных государств в ходе переговоров в формате «один на один» и в расширенном составе делегаций обсудили вопросы взаимодействия в рамках международных организаций, увеличения объемов двусторонней торговли, реализации совместных энергетических и транспортно-транзитных проектов.

Стороны уделили внимание региональным и международным проблемам, представляющим взаимный интерес, а также обменялись мнениями по вопросам каспийской проблематики, развития партнерства в культурно-гуманитарной сфере, спорте и туризме.

В ходе переговоров президент Гурбангулы Бердымухамедов пригласил своего азербайджанского коллегу принять участие в торжественной церемонии открытия предстоящих в сентябре этого года в Ашхабаде V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

После завершения переговоров правительственных делегаций Туркменистана и Азербайджана в расширенном составе состоялась церемония подписания двусторонних документов.

Президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев скрепили своими подписями Декларацию о стратегическом сотрудничестве между Туркменистаном и Азербайджанской Республикой.

Стороны подписали соглашения о сотрудничестве в сфере гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, морского торгового судоходства, культуры, защиты промышленной собственности, авторского права и смежных прав, охраны окружающей среды, ветеринарии и карантина растений, в туристической отрасли, в налоговой сфере и между министерствами внутренних дел Туркменистана и Азербайджана.

По итогам переговоров также были подписаны меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества в сфере энергетики и протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение об организации перевозок грузов, эксплуатации и учёте грузовых вагонов и контейнеров в международном железнодорожно-паромном сообщении через порты Туркменбаши и Баку.

Во второй половине дня президент Гурбангулы Бердымухамедов возложил венок к месту упокоения общенационального лидера Азербайджанской Республики Гейдара Алиева, а также почтил память матери президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, возложив цветы к месту ее упокоения.

После этого президент Гурбангулы Бердымухамедов посетил Мемориальный комплекс шехидов (мучеников), где покоятся герои борьбы за независимость Азербайджана и жертвы трагических событий конца прошлого века. Отдавая дань памяти народным героям, туркменский лидер возложил венок к мемориалу.

Вечером в честь высокого гостя президент Азербайджана Ильхам Алиев дал официальный ужин, на котором главы двух государств обменялись речами.

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