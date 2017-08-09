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09.08.17 08:07

Президент Туркменистана провел переговоры с премьер-министром Азербайджана

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, находящийся в Баку с официальным визитом, провел встречу с премьер-министром Азербайджанской Республики Артуром Расизаде.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации достигнутых ранее договоренностей и перспективные направления двустороннего партнерства.

Глава Туркменистана и руководитель азербайджанского правительства обменялись мнениями о подходах к расширению торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов в энергетической и транспортно-транзитной сферах, развитию контактов между предпринимательскими структурами двух стран и т. д.

Также была отмечена важность расширения гуманитарного взаимодействия, в частности, в областях науки, культуры, информации, туризма и спорта.

 

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