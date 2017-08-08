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08.08.17 08:41

В Баку состоятся туркмено-азербайджанские переговоры на высшем уровне

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит Азербайджанскую Республику с двухдневным официальным визитом.

В ходе предстоящих в Баку переговоров президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев обменяются мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества. Как ожидается, большое внимание в рамках переговоров будет уделено развитию двустороннего партнерства в энергетической и транспортной сферах.

По итогам туркмено-азербайджанских переговоров на высшем уровне ожидается подписание большого пакета двусторонних документов, призванных расширить межгосударственный диалог.

 

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