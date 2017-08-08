В Баку состоятся туркмено-азербайджанские переговоры на высшем уровне Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит Азербайджанскую Республику с двухдневным официальным визитом. В ходе предстоящих в Баку переговоров президенты Гурбангулы Бердымухамедов и Ильхам Алиев обменяются мнениями по широкому спектру вопросов двустороннего сотрудничества. Как ожидается, большое внимание в рамках переговоров будет уделено развитию двустороннего партнерства в энергетической и транспортной сферах. По итогам туркмено-азербайджанских переговоров на высшем уровне ожидается подписание большого пакета двусторонних документов, призванных расширить межгосударственный диалог. © TURKMENISTAN.RU, 2017