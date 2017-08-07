На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 42 сделки

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 42 сделки на 34 миллиона 388 тысяч долларов США.

Предприниматели из Великобритании, ОАЭ, Турции и Афганистана закупили гидроочищенное дизельное топливо, авиационный и осветительный керосин, автобензин, произведенные на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов, а также йод технический (ГК «Туркменхимия»). Помимо этого, коммерсанты из России приобрели крашенные махровые изделия в ассортименте, марлевую ткань и отходы прядильного производства.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили продовольственную пшеницу на сумму 819 тысяч манатов.

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