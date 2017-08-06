ВВП Туркменистана за 7 месяцев года вырос на 6,4 процента

Рост валового внутреннего продукта Туркменистана за семь месяцев 2017 года составил 6,4 процента. Об этом на заседании правительства страны сообщил вице-премьер Бяшиммырат Ходжамаммедов, курирующий экономический блок.

По словам вице-премьера, рост в промышленности составил 3,4 процента, строительстве – 3,9 процента, транспортно-коммуникационном секторе – 10,9 процента, торговле – 9,2 процента, сельском хозяйстве – 4,6 процента, сфере услуг – 10 процентов.

За отчетный период также на 17,4 процента возрос объем розничного товарооборота, в установленных пределах сохранены цены на потребительские товары, тарифы на оказание услуг населению, а среднемесячная заработная плата выросла на 9 процентов.

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