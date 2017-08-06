На улицы столицы Туркменистана вышли новые автобусы и такси

На городские маршруты в Ашхабаде вышли 200 новых автобусов и 100 легковых автомобилей-такси.

Как сообщили корреспонденту Turkmenistan.ru в Министерстве автомобильного транспорта, только за последнее время приобретено 840 автотранспортных средств, произведенных в Южной Корее и Японии, из которых 640 автобусов и микроавтобусов, а также 200 легковых автомобилей.

Новый автотранспорт будет использоваться для обслуживания как жителей города, так и участников и гостей V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

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