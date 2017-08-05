Крупные торговые центры Ашхабада перешли на круглосуточный режим работы

До начала V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам остается немного времени. В связи с этим для удобства гостей и жителей столицы торговые предприятия, расположенные в шаговой доступности от Олимпийского городка, с 1 августа перешли на круглосуточный режим работы.

Для удобства посетителей, и в ночные часы в магазинах работают банкоматы для снятия наличных денег, оплаты услуг сотовых и стационарных телефонов. Информация в банкоматы заложена на туркменском, английском и русском языках. При круглосуточных магазинах также работают кафе.

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