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05.08.17 10:02

Крупные торговые центры Ашхабада перешли на круглосуточный режим работы

До начала V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам остается немного времени. В связи с этим для удобства гостей и жителей столицы торговые предприятия, расположенные в шаговой доступности от Олимпийского городка, с 1 августа перешли на круглосуточный режим работы.

Для удобства посетителей, и в ночные часы в магазинах работают банкоматы для снятия наличных денег, оплаты услуг сотовых и стационарных телефонов. Информация в банкоматы заложена на туркменском, английском и русском языках. При круглосуточных магазинах также работают кафе.

 

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