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05.08.17 09:30

Туркменистан отметит День Каспийского моря

В национальной туристической зоне «Аваза» 12 августа этого года будет отмечен День Каспийского моря. Соответствующее постановление на заседании правительства подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Согласно документу, в рамках этого события пройдут научно-практическая конференция, спортивные и культурные мероприятия, а также конкурсы среди одаренных детей, посвященные природе Каспия.

День Каспийского моря проводится в целях широкой популяризации экологической политики Туркменистана, расширения международного сотрудничества, нацеленного на обеспечение экологической безопасности и защиты морской среды Каспийского моря.

Организация и проведение этих мероприятий возложены на Государственный комитет по охране окружающей среды и земельным ресурсам, МИД, Государственное предприятие по вопросам Каспийского моря при президенте Туркменистана и администрацию Балканского велаята (области).

 

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