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04.08.17 09:03

Президент Туркменистана провел совещание по вопросам подготовки к Азиаде-2017

Президент Гурбангулы Бердымухамедов провел рабочее совещание по вопросам подготовки к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам в сфере услуг, торговли и общественного питания.

Президент поручил соответствующим руководителям организовать в местах проведения соревнований торговлю различными товарами, включая национальные подарочные и памятные сувениры, а также обеспечить круглосуточную работу торговых центров вблизи Олимпийского городка.

Глава государства дал поручения Союзу промышленников и предпринимателей Туркменистана по организации питания участников Игр –  спортсменов, членов официальных делегаций, гостей, представителей СМИ, волонтеров, болельщиков.

На совещании были определены задачи для Государственной санитарно-эпидемиологической службы в сфере контроля за хранением и приготовлением продуктов питания, а также для транспортников в сфере решения вопросов логистики.

 

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