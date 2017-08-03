Президент Туркменистана принял главу Союза палат и бирж Турции

Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял председателя Союза палат и бирж Турецкой Республики Рифата Хисарджиклыоглу.

В ходе встречи глава государства и его гость обменялись мнениями по актуальным направлениям туркмено-турецкого взаимодействия. Было подчеркнуто, что основой эффективного сотрудничества между двумя странами выступают договоренности, достигнутые на высшем уровне, созданная за эти годы нормативно-правовая база, а также узы дружбы и историко-культурная общность, объединяющие народы Туркменистана и Турции.

Стороны отметили наличие благоприятных перспектив для расширения двустороннего товарооборота, стимулирования инвестиционной активности и реализации новых совместных проектов.

Высказав главе Туркменистана признательность за постоянное внимание к вопросам развития двустороннего сотрудничества, Рифат Хисарджиклыоглу подтвердил готовность деловых кругов Турции и далее принимать активное участие в реализации масштабных преобразовательных программ и инфраструктурных проектов в Туркменистане.

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