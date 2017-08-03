|03.08.17 09:23
|
Начал работу Центр по аккредитации участников Азиады-2017
В преддверии старта V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде начал работу Центр по аккредитации и выдаче униформы (UDAC), открытый Исполнительным комитетом по подготовке к играм.
В сферу деятельности центра входит оформление аккредитационной документации для организаторов и участников Игр – туркменских и иностранных спортсменов, спортивных судей, официальных лиц, журналистов, волонтеров и т. д.
V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам пройдут в Ашхабаде с 17 по 27 сентября этого года.
© TURKMENISTAN.RU, 2017