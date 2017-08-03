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03.08.17 09:23

Начал работу Центр по аккредитации участников Азиады-2017

В преддверии старта V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам в Ашхабаде начал работу Центр по аккредитации и выдаче униформы (UDAC), открытый Исполнительным комитетом по подготовке к играм.

В сферу деятельности центра входит оформление аккредитационной документации для организаторов и участников Игр – туркменских и иностранных спортсменов, спортивных судей, официальных лиц, журналистов, волонтеров и т. д.

V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам пройдут в Ашхабаде с 17 по 27 сентября этого года.

 

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