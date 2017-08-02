Президент Туркменистана проверил боеготовность ряда частей Вооруженных сил страны

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в целях проверки боевой готовности войск после полуночи поднял по тревоге личный состав некоторых частей Вооруженных сил. Об этом сообщает ашхабадский корреспондент Turkmenistan.ru.

Глава государства провел также выездное заседание Государственного совета безопасности, на котором были рассмотрены итоги работы военных и правоохранительных органов за семь месяцев текущего года. В ходе выездного заседания Совбеза были также проведены учебно-тренировочные сборы по обезвреживанию условных вооруженных групп, нарушивших государственную границу Туркменистана.

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