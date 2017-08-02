Паломники из Туркменистана совершат хадж в Мекку и Медину

Паломники из Туркменистана в количестве 160 человек совершат хадж к мусульманским святыням в Мекке и Медине. Соответствующее распоряжение подписал президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Документ разрешает 160 паломникам в период с 17 августа по 7 сентября этого года совершить поездку в Королевство Саудовская Аравия для совершения хаджа. Также документ предписывает службе «Türkmenhowaýollary» («Туркменские авиалинии») за счет собственных средств осуществить специальный рейс самолёта «Боинг 737-800» для доставки паломников в Саудовскую Аравию и обратно.

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