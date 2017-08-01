В Туркменистане стартовала продажа билетов на игры Азиады-2017

В Туркменистане началась продажа билетов на предстоящие в сентябре этого года в Ашхабаде V Азиатские игры в закрытых помещениях и по боевым искусствам. Всего предполагается продать более 700 000 билетов на более чем 220 спортивных сессий. В течение 12 дней зрители смогут увидеть выступления лучших спортсменов Азии и Океании по 21 виду спорта.

Цена на билеты составит от 7 до 10 манатов для взрослых. Для детей младше 14 лет билеты будут бесплатными. Билеты на церемонии открытия и закрытия, которые пройдут на Ашхабадском олимпийском стадионе, будут представлены в четырех ценовых категориях от 50 до 500 манатов (официальный курс маната к американскому доллару: 3,5 маната за 1 доллар).

Продажа билетов осуществляется в восьми точках по Ашхабаду и в семи точках в регионах страны. Все билеты – именные, то есть купить и использовать их можно будет только по предъявлению паспорта или другого документа, удостоверяющего личность.

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