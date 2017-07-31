На торгах туркменской товарно-сырьевой биржи за неделю заключено 10 сделок

На торгах Государственной товарно-сырьевой биржи Туркменистана за неделю зарегистрировано 10 сделок на 640 тысяч долларов США.

Предприниматели из России, ОАЭ и Киргизии закупили гладкоокрашенные и жаккардовые махровые изделия в ассортименте, ткань-фланель, пряжу хлопчатобумажную, вату хозяйственную. За манатные средства коммерсанты из России и Индии приобрели масло хлопковое рафинированное на общую сумму более 339 тысяч манатов.

На внутренний рынок туркменские бизнесмены закупили продовольственную пшеницу на сумму свыше 1 миллиона 102 тысяч манатов.

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