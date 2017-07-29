Туркменистан и Парагвай установили дипломатические отношения

В офисе постояного представительства Туркменистана в ООН в Нью-Йорке состоялась церемония подписания совместного коммюнике об установлении дипломатических отношений между Туркменистаном и Республикой Парагвай.

Во время церемонии подписания постоянные представители Туркменистана и Республики Парагвай при Организации Объединенных Наций подтвердили заинтересованность в укреплении дружеских отношений между двумя странами и развитии двустороннего политического, экономического и культурного сотрудничества.

Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества на двустороннем и многостороннем уровнях, а также обсуждены вопросы повестки дня ООН, представляющие интерес для Туркменистана и Республики Парагвай.

© TURKMENISTAN.RU, 2017