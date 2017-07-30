МИД Туркменистана и Исполком V Азиатских игр провели брифинг для журналистов

В конференц-зале Исполнительного комитета по подготовке к V Азиатским играм в закрытых помещениях и по боевым искусствам состоялся брифинг для представителей национальных и международных СМИ, организованный МИД Туркменистана и Исполкомом игр.

Главными темами встречи стали вопросы освещения в СМИ предстоящих в сентябре этого года в Ашхабаде международных спортивных состязаний.

В ходе брифинга подчеркивалось, что игры, которые пройдут с участием атлетов из 64 государств Азии и Океании под девизом «Здоровье. Воодушевление. Дружба», открывают реальные возможности для превращения Туркменистана в одного из лидеров международного спортивного сотрудничества в Азии, его эффективной интеграции в систему мирового олимпийского движения.

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