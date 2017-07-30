Президент Туркменистана принял участие в массовом велопробеге

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в массовом велопробеге, посвященном 50 дням до начала V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Акция, в которой приняли участие около 8 тысяч человек, стартовала в предгорьях Копетдага в южной части Ашхабада. Оттуда колонны велосипедистов проехали по улицам города и финишировали на главной площади столицы у государственной трибуны.

Здесь президент Туркменистана побеседовал с Джин Томлин, исполнительным директором компании Trivandi Сhanzo Limited, которая является партнером Туркменистана в организации V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам.

Затем главе государства были вручены аккредитационное удостоверение под номером один и пригласительный билет на церемонию открытия игр и спортивные соревнования.

После велопробега Гурбангулы Бердымухамедов провел краткое совещание с участием председателя Меджлиса (парламента), членов правительства, руководителей военных, правоохранительных органов и главы администрации Ашхабада. В ходе встречи были обсуждены вопросы проведения предстоящих игр и организации культурно-массовых и других мероприятий, которые пройдут в дни Азиады.

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